On termine notre tour des dernières Hot Toys Iron Man, avec la Iron Man Deluxe.Ressemblance authentique et détaillée d'Iron Man dans Marvel ComicsUne tête de casque nouvellement conçue avec fonction d'éclairage LED (lumière blanche, à piles)Un masque interchangeable supplémentaireEnviron 33 cm de hautPlus de 30 points d'articulationsContient un matériau moulé sous pressionParticularités de l'armure :Peinture métallique rouge et dorée sur le design élégant et épuré de l'armure Iron Man.Conception d'éclairage LED sur les yeux, la poitrine et le réacteur à arc, les paumes (lumière blanche, à piles)Pièces d'armure cristallines pour le casque, le haut de la poitrine à la taille, les bras, les mollets et les piedsArmures interchangeables métalliques classiques de couleur rouge comprenant :Un ensemble d'armures de casqueUne paire d'armures de poitrineUne paire d'armures d'avant-brasUne paire d'armures de molletUne paire de distributeurs de contre-mesuresTrois paires de mains interchangeables comprenant :Une paire de poingsUne paire de mains avec doigts articulés et répulseurs lumineux (lumière blanche, à piles)Une paire de mains de combat avec répulseur lumineux (lumière blanche, à piles)Volets d'aération articulés à l'arrière de l'armureConception améliorée des articulations sur les jambes pour permettre un mouvement flexibleAccessoires:Une valise Iron Man (avec fonction articulée)***Un accessoire d'écran holographique***Un support de figurine de diorama spécialement conçu sur le thème de l'atelier dispose d'une fonction d'éclairage LED, y compris des éléments de bras de portique avec fonction articulée, et des pièces d'assemblage d'armure supplémentaires ****** Exclusif à la version de luxeCette figurine est au prix de 405$, avec une livraison prévue pour Septembre 2022. Une version sans les accessoires sur le socle est aussi disponible.