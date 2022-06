Tom Burgess, un policier britannique contraint de cacher son homosexualité dans l’Angleterre des années 1950. L’homosexualité étant considérée comme illégale dans la ville de Brighton en 1957, Tom commence à entretenir une relation amoureuse avec une enseignante prénommée Marion. Mais il vit en parallèle une passion dévorante avec Patrick Hazelwood, le conservateur du musée.

Le nouveau film exclusif d'Amazon, de Michael Grandage, avec Harry Styles et Emma Corrin, My Policeman, se dévoile avec une affiche et un trailer.Adapté du roman éponyme de Bethan Roberts, le film suit un triangle amoureux qui réunit Tom, un policier, sa femme, Marion, et Patrick, un conservateur de musée. Lorsque les deux hommes vont vivre une relation secrète et passionnelle, la vie des trois individus va être bouleversée.Le film sera disponible dès le 4 Novembre en exclusivité sur Prime Video.