Après la sublime Hot Toys Iron Man Stealth Armor, voici laLa première fois que War Machine arrive dans le comics, nous sommes en 1979, dans Iron Man # 118.À l'intérieur nous retrouverons :Ressemblance authentique et détaillée de War Machine dans Marvel ComicsUne tête de casque nouvellement développée avec fonction d'éclairage LED (lumière blanche, à piles)Environ 32 cm de hauteurPlus de 30 points d'articulationContient un matériau moulé sous pressionParticularités de l'armure :Conception d'armure War Machine profilée noir mat et argent métalliqueConception d'éclairage LED sur les yeux, réacteur à arc, paumes (lumière blanche, à piles)Pièces d'armure en cristal clair couvrant le haut de la poitrine jusqu'à la tailleSix pièces de mains interchangeables comprenant :Une paire de poingsUne paire de mains avec doigts articulés et répulseurs lumineux (lumière blanche, à piles)Une paire de mains de tir répulseur (lumière blanche, à piles)Armes:Une mitrailleuse arrière articuléeUn fusil à fusil monté à l'arrièreAccessoire:Un support de figurine spécialement conçu avec le nom du personnage* Pile incluse pour la figurine de collection, des piles bouton sont requisesTaille de boîteHauteur : 6,00" (15,2 cm)Largeur : 10,00" (25,4 cm)Profondeur : 16,00" (40,6 cm)La figurine est au même prix que la Stealth Armor, 375$, avec une livraison prévue pour Septembre 2023.