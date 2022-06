Après Bac Nord, Cédric Jimenez, revient dans ce film policier sombre sur les attentats du 13 novembre 2015.Le film sortira en salle le 5 octobre prochain en salle et réunit, outre Jean Dujardin et Sandrine Kiberlain, les acteurs Jerémie Renier, Anaïs Demoustier, Sami Outalbali, Stéphane Bak ou encore Raphaël Quenard.

