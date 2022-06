On enchaine avec une Hot Toys de jolie, avec la Iron Man Stealth Armor. J'ai failli acheter une Iron Man Stealth Armor en résine de chez Sideshow (la même que ma Iron Man classique !), je trouve cette armure vraiment classe.La première fois que cette armure est apparu, c'était dans Invincible Iron Man # 152 de 1981.Ressemblance authentique et détaillée d'Iron Man dans Stealth Armor de Marvel ComicsUne tête de casque Iron Man avec fonction d'éclairage LED avec deux styles de masques interchangeables (lumière rouge, à piles)Environ 33 cm de hautPlus de 30 points d'articulationContient un matériau moulé sous pressionParticularités de l'armure :Peinture bleu métallisé sur le design élégant et épuré de l'armure Iron ManConception lumineuse à DEL sur les yeux, la poitrine et le réacteur à arc, les paumes (lumière rouge, à piles)Pièces d'armure en cristal bleu pour le casque, le haut de la poitrine à la taille, les bras, les mollets et les piedsArmures interchangeables chromées bleues comprenant :Deux styles de masques interchangeablesUne plaque de casqueUne paire d'armures de poitrineUne paire d'armures d'avant-brasUne paire d'armures de molletUne paire de distributeurs de contre-mesuresTrois paires de mains interchangeables comprenant :Une paire de poingsUne paire de mains avec doigts articulés et répulseurs lumineux (lumière rouge, à piles)Une paire de mains de combat avec répulseur lumineux (lumière rouge, à piles)Volets d'aération articulés à l'arrière de l'armureConception améliorée des articulations sur les jambes pour permettre un mouvement flexibleAccessoire:Un support de figurine spécialement conçu avec le nom du personnagePour le prix, nous sommes sur du 375$, sachant que les prix flambent, si elle tombe sold out, ça risque d'être le double.Sortie prévue pour Septembre 2023, sauf retard de Hot Toys.