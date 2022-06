Avec la participation de l’équipe du film, des artistes et voix originales de "BUZZ L’ÉCLAIR", ce documentaire explique comment le design original de la figurine de Buzz a été réalisé, et comment ce look a été traduit des années plus tard en un héros humain. Ce documentaire s'intéresse à l'impact culturel du Ranger de l’espace le plus célèbre de la galaxie et à son importance pour les réalisateurs de Pixar, et s'interroge sur ce qu'il y a réellement au-delà de l'infini.

En attendant, la sortie du film Buzz l'éclair, Disney+, propose un documentaire qui nous invite à découvrir les secrets de fabrication de ce tout nouveau film.Au-delà de l’infini : Buzz et le voyage dans l’hypervitesse est réalisé par Tony Kaplan et produit par Sureena Mann.Le film sortira en salle le 22 Juin 2022.