16 ans après la fin de l'histoire, Rosemary Winters n'arrive pas à vivre une vie normale, hantée par des visions évidemment liées à ses parents et découvrant qu'elle possède d'étranges pouvoirs. Guidée par un mystérieux homme, Michael, elle se rend dans le château de Lady Dimitrescu pour lutter contre ce mal, mais le lieu est encore occupé et toujours aussi effrayant.

Lors du Capcom Showcase, l'éditeur à dévoilé, son premier DLC pour Resident Evil Village, dénommé Les ombres de Rose.Capcom en profite également pour annoncer que Village s'est vendu à 6 millions de copies.En plus de "Les ombres de Rose, cette Gold Edition, proposera un mode Mercenaires et un nouveau mode de jeu, le mode TPS.Une version Gold Edition est également prévue, avec tous les DLC'S inclus.Rendez-vous le 28 octobre 2022, pour mettre la main sur la suite de Village.Capcom n'oublie pas non plus, le mode multijoueur Resident Evil Re:Verse qui sera lancé le même jour, soit le 28 Octobre.