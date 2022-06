Le nouveau film de Kristina Buozyte et Bruno Samper, Vesper Chronicles se dévoile avec un trailerAu casting, nous retrouvons, Raffiella Chapman (Miss Peregrine et les enfants particuliers), Eddie Marsan, Rosy McEwen, Richard Brake, Melanie Gaydos, Edmund Dehn.Le film sera en salle dès le 17 Août 2022.

Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des citadelles coupées du monde, tandis que les autres tentent de subsister dans une nature devenue hostile à l’homme. Vivant dans les bois avec son père, la jeune Vesper rêve de s’offrir un autre avenir, grâce à ses talents de bio-hackeuse, hautement précieux dans ce monde où plus rien ne pousse. Le jour où un vaisseau en provenance des citadelles s’écrase avec à son bord une mystérieuse passagère, elle se dit que le destin frappe enfin à sa porte…

posted the 06/13/2022 at 03:56 PM