Nouveau Chapitre - In the Footsteps of a Nightrunner



Votre tâche consiste à aider Harper dans son combat contre les infectés spéciaux qui mettent en danger les habitants de la ville, en échange d’un accès à un équipement d’une puissance jamais vue auparavant.



Agent du Chapitre - Rencontrez Harper, ancien Nightrunner qui servira de lien avec la nouvelle aventure. Retrouvez-le à la cantine Fish Eye et aidez-le à éliminer les infectés spéciaux.



Nouveau système de rang et objets déblocables - Découvrez un système qui renforce le lien entre vous et l'agent en accomplissant ses tâches. De plus, avec suffisamment de points de réputation, vous pouvez monter en grade pour débloquer l'accès à des armes, des tenues et des consommables de grande qualité.



Primes quotidiennes et hebdomadaires - Affrontez les infectés dans diverses activités nocturnes quotidiennes et hebdomadaires qui vous permettront de gagner des points de réputation.



2 nouvelles devises - Pour acheter ces nouveaux objets, vous devrez d'abord collecter des échantillons de mutation sur les cadavres des infectés spéciaux et acquérir des jetons Harper uniques à chaque nouveau rang.



Nouveaux ennemis - Rencontrez les mortels et féroces Infectés Mutants, Tyrans Volatiles et Ruches Volatiles.



Mission de Chapitre - achetez un ticket de Mission de Chapitre spécial auprès de l'Agent du Chapitre et essayez de surmonter des contre-la-montre extrêmement difficiles et punitifs qui mettront à l'épreuve vos compétences en matière de discrétion, de parkour ou de combat jusqu'à leurs limites absolues.



Nouvelle fonctionnalité : Mode Photo - Notre fantastique communauté nous l'a demandé, nous l'avons donc fait avec plaisir. Le Mode Photo est arrivé ! Prenez des photos pour immortaliser vos aventures dans la City !



D2K: At The Fish Eye – Mode Photo

Lead UX/UI Designer Marcin Surosz parle du futur Mode Photo

Le chapitre gratuit de Dying Light : 2 Stay Human, In the Footsteps of a Nightrunner se dévoile avec un trailer.Le patch 1.4 s'accompagne du premier Chapitre gratuit qui introduit le Mode Photo tant attendu, ainsi que de nouveaux contenus, événements et systèmes en jeu.