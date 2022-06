Depuis le meurtre de ses parents, Bruce Wayne s'est juré de se venger en éradiquant le crime dans sa ville et en se parant du costume du Chevalier Noir. Pour réussir, il va bientôt devoir affronter celui qui deviendra l'un de ses plus redoutables ennemis : un certain Jack Napier, le bras droit du parrain de la pègre de Gotham. Batman ne tarde alors pas à découvrir que son adversaire est étroitement lié à son destin...













Annoncé il y a quelques temps déjà, le comics Batman 89 est enfin officialisé en France. Évidemment, Urban Comics se chargera de nous traduire et de distribuer le comics tant attendu.Batman 1989 Movie Adaptation écrit par Dennis O’Neil et illustré par Jerry Ordway et Steve Erwin.Le comics sera disponible le 10 Novembre 2022 au prix de 16€.