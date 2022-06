Tom Cruise - Corps et âme





Dès son bout d'essai pour Risky Business, l'ambivalence est là, tapie sous le sourire engageant, qui laisse place à une expression inquiète. Avec son énergie, sa virilité juvénile et son désir de conquête, Tom Cruise fait figure de candidat idéal d’un Hollywood sous influence reaganienne, qui veut oublier le traumatisme du Viêtnam. Le jeune homme se coule avec aisance dans des rôles de fils à papa, lui qui a grandi sans père dans un milieu populaire. Faut-il voir dans cette blessure et une vie de famille instable la source de la fêlure qui viendra enrichir un jeu d'acteur moins lisse qu'il n'y paraît ? Ambitieux et déterminé, Tom Cruise connaît une ascension fulgurante. Après le triomphal Top Gun, il refuse la facilité d'une suite et préfère prendre des leçons sous la direction de grands cinéastes en se frottant à des mentors comme Paul Newman dans La couleur de l'argent. En 1996, honneur suprême, le maître Stanley Kubrick lui propose de tourner avec son épouse Nicole Kidman, dans Eyes Wide Shut. Le couple accepte de servir de cobaye et déménage à Londres. Bilan : un tournage éprouvant, un grand film vénéneux et un divorce.

Encore un très bon reportage sur Arte Cinéma, avec cette fois Tom Cruise. Pour moi, Tom Cruise est un acteur vraiment brillant, qui mérite un Oscar depuis de nombreuses années. Malheureusement, il est un peu boudé par cette cérémonie.