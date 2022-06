Dans un village reculé de Californie, Otis James Haywood, éleveur dans une ferme léguée de père en fils, est témoin de phénomènes étranges après le changement soudain du comportement de ses chevaux et de la mort mystérieuse de son père. Il serait témoin d’autres phénomènes qui seraient la cause d’un mystérieux nuage dévastateur et mortel qui serait en réalité un objet volant non-identifié (OVNI), avec l'aide d'une équipe d'experts, il va tout faire pour arrêter le phénomène et prouver que la cause de ce nuage dévastateur est un OVNI.

Le prochain film du réalisateur Jordan Peele, Nope, se dévoile avec un trailer en attendant sa sortie au cinéma, prévue pour le 10 Août 2022 en France.Au casting nous retrouvons, Daniel Kaluuya, Keke Palmer et Steven "Glen" Yeun.