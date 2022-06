Desert 9 T03







Mao raccompagne Canaria chez elle, dans le Deuxième Désert. Il a à peine le temps de s’émerveiller devant ce pays en apesanteur, qu’il est attaqué ! Canaria s’interpose et Mao apprend qu’elle est la diva, la gardienne du pays. En effet, dans ce désert, tout fonctionne grâce à des entités nommées anges et Canaria est la seule à pouvoir manœuvrer Amalhamal, l’ange de classe spéciale qui donne son nom à la capitale. Amalhamal permet de résister aux tremblements de ciel qui menacent de tout détruire. Mao découvre cependant très vite la face sombre du rôle de son amie...



SHÔNEN

Scénariste : Kei Deguchi

Dessinateur : Kei Deguchi

Traducteur : Anne-Sophie Thévenon

Sortie: 01 Juin 2022

Pages : 194

---------------------

Colocataires à leur manière T01







Auteur d’histoires policières, Subaru Mikazuki se distingue par sa nature introvertie et misanthrope. En effet, considérant les gens comme une source de nuisance dans son processus d’imagination et de création, il fait tout pour éviter de sortir de chez soi et d’avoir des contacts humains. Un jour, il tombe sur un chat errant qui déclenche un éclair d’inspiration pour le nouveau roman qu’il doit écrire. Il décide alors de l’adopter et de l'appeler Haru. C’est en observant son comportement énigmatique qu’il développe petit à petit l’intrigue de son histoire. Ces deux personnages attachants nous partagent le bonheur de leur nouvelle vie à deux, chacun à travers leur point de vue !



GENKI

Sortie: 01 Juin 2022

Pages : 162

Scénariste :Minatsuki

Dessinateur : As Futatsuya

Traducteur : Claire Olivier

---------------------

Kingdom Hearts III T02







Pendant que Sora, Donald et Dingo poursuivent leur voyage, Yen Sid partage plus de détails avec Riku et Kaïri au sujet des trois héros de la Keyblade portés disparus : Ventus, Terra et Aqua. Mickey révèle alors qu’il a une petite idée de l’endroit où pourrait se trouver Aqua, car il a croisé cette dernière il y a fort longtemps, errant seule dans le sinistre royaume des ténèbres…



DISNEY MANGA

Sortie: 15 Juin 2022

Pages : 192

Dessinateur : Shiro Amano

Scénariste : Tetsuya Nomura

Traducteur : Sarah Boivineau



---------------------

Yuzu, La petite vétérinaire T04







La clinique vétérinaire Miawouf a une nouvelle assistante ! Seira, une jeune fille au caractère bien trempé, arrive avec sa petite chatte Céleste pour une visite de contrôle à la clinique. Elle est cependant loin de se douter que le vétérinaire va lui suggérer de la faire stériliser... Yuzu s’en retrouve chamboulée : les humains peuvent-ils vraiment voler aux animaux le droit d’avoir des petits ? Dans ce grand questionnement, Seira et Yuzu rencontrent Madame Ikeda, une dame âgée qui vient justement d’accueillir une portée de chatons. Mais derrière le bonheur de ces naissances se cache une effroyable réalité...



KAWAÏ

Scénariste : Mingo Itô

Dessinateur : Mingo Itô

Traducteur : Manon Debienne

Sortie: 15 Juin 2022

Pages : 160

---------------------

Shine T16







Ikuto et Chiyuki vont se mettre tous les deux à l’épreuve lors de la Tokyo Girls Collection ! Ikuto et Chiyuki prennent beaucoup de plaisir à participer à cette TGC. Mais le succès de la stratégie commerciale du sac transformable de chez « novice » repose sur le défilé spécial qui se déroule à la fin de l’événement. Chiyuki, quant à elle, s’épanouit à mesure de ses passages sur le podium, mais va-t-elle être à la hauteur de l’ouverture du défilé de Terumi Kaji face à des mannequins de renommée nationale et internationale ?



SHÔJO

Sortie: 15 Juin 2022

Pages : 192

Scénariste : Kotoba Inoya

Dessinateur : Kotoba Inoya

Traducteur : Nathalie Lejeune

---------------------

Quand Takagi me taquine T16







Takagi, collégienne espiègle s'il en est, prend un malin plaisir à jouer des tours à Nishikata, son voisin en classe. Elle ne manque jamais une occasion de plonger le pauvre Nishikata dans l'embarras : sur le chemin de l'école, au parc, en classe, le terrain de jeu de Takagi est sans limite, au grand désespoir de Nishikata qui ne résiste ni aux blagues de la jeune fille, ni à son petit sourire ravageur ! L’évaluation en cours de musique approche et Nishikata n’est pas très à l’aise avec le chant. Souhaitant faire quelques répétitions avant le jour-j, il a demandé à Takagi de le rejoindre derrière la classe, loin des regards, mais il a oublié d’en donner la raison ! oserait-elle en profiter et installer une situation embarrassante pour Nishikita ? bien sûr !!



SHÔNEN

Sortie: 22 Juin 2022

Pages : 160

Scénariste : Soichiro Yamamoto

Dessinateur : Soichiro Yamamoto

Traducteur : Thibaud Desbief



---------------------

Anne... la maison aux pignons verts







Matthew et Marilla Cuthbert, frère et sœur, souhaitaient adopter un orphelin afin de les aider dans leurs travaux du quotidien. Par erreur, ils se retrouvent avec Anne Shirley, une pétillante fillette rousse à l’esprit vif et à l’imagination débordante. Sa personnalité particulièrement attachante transforme alors la monotonie de la vie aux Pignons Verts ! Elle se lie d’amitié avec sa voisine Diana, cultive une rivalité avec son meilleur ennemi Gilbert Blythe, obtient d’excellents résultats à l’école… Ainsi, Anne se fera petit à petit une belle place dans le village d’Avonlea.



LES CLASSIQUES EN MANGA

Sortie: 22 Juin 2022

Pages : 324

D'après l'oeuvre deLucy Maud Montgomery

Scénariste : Lucy Maud Montgomery

Dessinateur : Crystal S. Chan

Traducteur : Tomoko Seigneurgens

---------------------

Marie Curie







Scientifique exceptionnelle et première femme à recevoir le prix Nobel, Marie Curie a fait rentrer la science dans une nouvelle ère.

Née en 1867 à Varsovie, Marie est fascinée dès son plus jeune âge par les instruments du laboratoire de son père et veut devenir une scientifique comme lui. Afin de poursuivre ses études, elle part à Paris pour entrer à la Sorbonne. Sur son parcours de recherches, elle rencontrera Pierre Curie, autre scientifique de génie, qu'elle épousera, et avec qui elle commencera ses recherches sur la radioactivité. Sa découverte du polonium et du radium révolutionnera le monde et lui fera une place auprès des plus grands scientifiques. Marie poursuivra ses recherches jusqu'à la fin de sa vie, écourtée par les effets alors encore méconnus de la radioactivité.



LES GRANDS NOMS DE L'HISTOIRE EN MANGA

Sortie: 22 Juin 2022

Pages : 160

Dessinateur : Kaoru Kobayashi

Superviseur : Osamu Tochiyama

Traducteur : Raphaële Gippon



---------------------

Les sorties du mois de Juin des éditions Nobi-Nobi ! sont maintenant dévoilés (je suis à la bourre ! ).