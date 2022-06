Après un petit teasing, voici enfin le buste du Batman de Mickael Keaton de 1989.On ne va pas se le cacher, c'est sublime, ça à l'air dingue et ça donne carrément envie.D'autres bonnes choses arrivent, avec d'autres bustes et j'espère une figurine.Chaque buste sera livré avec un Batarang, dans sa version exclusive.Pour le prix, nous sommes sur du 800€, alors ça peut paraître cher mais en vrai, pour un buste 1:1 c'est plutôt correct.

posted the 06/09/2022 at 05:25 PM by leblogdeshacka