Realme à lancé il y a quelques jours son nouveau téléphone, avec une édition collector Naruto. Le GT NEO 3 Naruto Edition est disponible malheureusement, uniquement en Chine pour 2799 RMB/€395.La coque du smartphone possède un design inspiré de la tenue de Naruto dans la série Naruto : Shippuden, avec l’orange comme couleur principale, associée au noir mat et au gris métallique. Le dos métallique présente notamment des motifs fins et uniques pour un effet 3D saisissant à l’œil nu, rappelant le bandeau iconique de Naruto. On y retrouve également les logos de realme et Naruto. Avec la partie noir mat du smartphone, realme démontre sa méticulosité en détaillant l’emblème du clan Uzumaki et des bandes brillantes qui rappellent celles présentes sur le visage de Naruto. Ces détails ont été réalisés à l’aide d’un procédé complexe de haute précision.Une autre caractéristique notable est l’animation de charge avec le kit Ultra Dart de 150W. Non seulement l’interface utilisateur est personnalisée mais l’écran présente également le protagoniste utilisant son fameux Rasengan et les cinq éléments de base lorsque la batterie de 4500 mAh est en cours de charge. Le packaging n’est pas en reste et s’inspire de l’esthétique des rouleaux ninja présents dans la série. On retrouve également un outil en forme du logo du village de Konoha pour ouvrir le tiroir SIM de l’appareil, des étuis de téléphone personnalisés, des fonds d’écran HD et une batterie portable realme 3 Pro 33W Fast Charging 10,000 mAh.En termes de performances, le GT NEO 3 Naruto Edition dispose des mêmes spécifications que la version classique. Il est également doté de la technologie de charge rapide UltraDart 150W qui permet à l’utilisateur du smartphone de recharger sa batterie de 0% à 50% en 5 minutes. Propulsé par le SoC Dimensity 8100, le GT NEO 3 Naruto Edition peut atteindre 90 FPS en jeu.Ce GT NEO 3, sera bientôt disponible en Europe.