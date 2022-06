Pure Arts tease du lourd pour Batman. Habitué aux figurines de la franchise Assassin's Creed, mais pas seulement, le studio tease du lourd pour le héro de Gotham City.La révélation sera dévoilée demain et je peux vous dire déjà que c'est plutôt pas mal.Malheureusement, il faudra attendre demain, pour voir l'entièreté de la "statue", mais vous ne serez pas déçu.

posted the 06/08/2022 at 10:36 PM by leblogdeshacka