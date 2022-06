C'est aujourd'hui que commence l'opération "Le meilleur de Batman" de chez Urban Comics. Pour rappel, chaque titre est au prix de 4.90€.Au programme :Batman Année Un de Frank Miller et David MazzuchelliBatman The Dark Knight Returns de Frank Miller et Klaus JansonBatman Arkham Asylum de Grant Morrison et Dave McKeanBatman Année Zéro de Scott Snyder & James Tynion IV et Greg Capullo & Rafael AlbuquerqueBatman Le Cœur de Silence de Paul Dini et Dustin NguyenBatman Sombre Reflet de Scott Snyder et JockBatman Aventures de Ty Templeton, Dan Slott et Tick BurchettLe fils de Batman de Grant Morrison et Andy KubertBatman Terre-Un de Geoff Johns et Gary FrankBatman Curse of The White Knight