Ghostwire: Tokyo édition 2 LP







Ce coffret double LP comprend 26 pistes spécialement masterisées, soigneusement sélectionnées par Tango Gameworks et pressées sur des LP épais et clairs. La pochette double gatefold de luxe présente quelques-unes des œuvres d'art folkloriques et effrayantes de J-horror créées par l'équipe de conception du jeu.



Tracklist :



DISQUE 1



FACE A



Tōryanse

GHOSTWIRE: TOKYO

Encounter

The Pact

The Buried Life

Yaseotoko Ⅰ

Trails of Connection

DISQUE 2



FACE A



Amefuri

Curse

Hebinari Shrine

Okina

Yaseotoko Ⅱ

17 Doors

FACE B



Kagome Kagome

Living Things from Ancient Times

Misfortune

A Stop in the Void

Wire In

Sacrifice

Koomote

Daidarabotchi

FACE B



Eve

Life of the Higan Flowers

Abyss

Until We Meet Again

Shabondama



Ghostwire: Tokyo édition 4 LP





Les 60 titres ont été spécialement masterisés pour le vinyle et seront pressés sur des disques épais, sur un vinyle plus noir que le ciel nocturne de Tokyo. Ils sont livrés dans des pochettes intérieures imprimées qui s'insèrent à leur tour dans une boîte rigide de luxe. L'illustration de la pochette, réalisée par l'équipe de Tango Gameworks, allie un design graphique de pointe à l'horreur folklorique du Japon.



Tracklist :



DISQUE 1



FACE A



Tōryanse

GHOSTWIRE:TOKYO

Lost Spirits

Encounters and Vanishings

A Proclamation

Possession

Encounter

Matter from the Other Side

City of Shadows

DISQUE 2



FACE A



Kagome Kagome

The Buried Life

Yaseotoko Ⅰ

Sea of Unconsciousness

Visitor Ⅱ

It's Important

Trails of Connection

Wire In

FACE B



Salvation

The Pact

Origin of the Fog

Visitor

Katashiro

Hand Seals

Exorcising the Fog

The Barrier

Living things from Ancient Times

A Maze of Death

FACE B



Misfortune

A Call from Rinko

Depth of Insanity

Home of Stray Cats

Kirigaoka Restricted Area

Sacrifice

Koomote

Awakening of the Giant

DISQUE 3



FACE A



Amefuri

A Stop in the Void

Curse

The Invisible Wanderer

Daidarabotchi

Garage of Darkness

Vistor Ⅲ

The Fissure

DISQUE 4



FACE A



Gate to the Underworld

Life of the Higan Flowers

Abyss

Until We Meet Again

Shabondama

FACE B



Hebinari Shrine

Okina

Eve

Yaseotoko Ⅱ

17 Doors

FACE B



Hannya:Prototype

Koomote:Prototype

Vistors:Prototype

Corrupted Shrine:Prototype

Yaseotoko:Prototype

Tokyo Tower:Prototype

We are NINJA EXORCISTS

La très bonne surprise de ce début d'année, Ghostwire Tokyo revient avec deux coffrets vinyles qui seront distribués par Just for Games chez nous.Tango a voulu refléter la juxtaposition de la modernité et de l'histoire de Tokyo, où les gratte-ciels à néon et les temples historiques se côtoient. L'objectif du compositeur Masatoshi Yanagi était d'exprimer cet univers de jeu unique en utilisant les trois instruments à vent du Gagaku (ancienne musique de cour japonaise) : shō, hichiriki et ryuteki (flûte de dragon). Il a également exploré des instruments traditionnels comme le shakuhachi (flûte en bambou) et le chappa (cymbales), ainsi que des gammes musicales traditionnelles. Ces éléments se mêlent à des sons synthétiques modernes et ténébreux et à des formes d'onde déformées.La chanteuse EvE interprète les inquiétantes chansons enfantines qui ponctuent plusieurs des faces du disque, conférant à l'ensemble de la partition un caractère enfantin.Ce sera disponible le 23 Décembre 2022.