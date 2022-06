LOVE FRAGRANCE

TOME 7







Asako Yaeshima, une employée qui a des complexes parce qu’elle transpire beaucoup, vit une relation amoureuse avec Kôtarô Natori, un homme à l’odorat très développé qui travaille dans la même compagnie qu’elle.



Après s’être installés ensemble et avoir traversé une période quelque peu difficile, Asako et Kôtarô profitent de leur nouvelle vie à deux pour se relaxer pendant les vacances. Leur quotidien ressemble à présent à un rêve.



Mais très vite, la plus grosse mise à l’épreuve de toute la vie d’Asako se profile. En effet, elle va devoir aller faire connaissance avec la famille de Kôtarô…



Kintetsu Yamada

Collection Big Kana Life

Catégorie Romance

Nb de pages 192

Parution 3 juin 2022

Prix : 7.45€

----------------------

GAMARAN - LE TOURNOI ULTIME

TOME 13







Il ne reste plus que deux duels durant ce premier tour de la phase principale du grand tournoi.

Qui est donc ce mystérieux sabreur de l’école Ôgame, Hanjirô Okamoto ?



Iori, grièvement blessé par Tadaie Hiramatsu, est ramené tant bien que mal à Edo après la fin du premier tour, mais il n’ouvre toujours pas les yeux…



À l’approche du deuxième tour, le shogunat mobilise des assassins.



Tadaie, quant à lui, s’intéresse à Gama ! Comment ce dernier réagira-t-il face à l’homme qui a vaincu son condisciple ?



Yosuke Nakamaru

Nb de pages 192

Collection Shonen Kana

Catégorie Action

Prix : 6.85€

----------------------

KOWLOON GENERIC ROMANCE

TOME 5







« Je veux me connaître, connaître Reiko B et aussi connaître Kudô. »



Reiko continue de se poser des questions sur son passé. La lumière de la lune l’empêche de trouver le moindre fragment de Reiko B…

Ce que l’on voie, est-ce toujours la vérité ?



Quelques secousses font trembler Kowloon, les choses changent et de nouveaux mystères apparaissent.



Jun Mayuzuki

Nb de pages 178

Collection Big Kana

Catégorie Science-fiction

Prix : 7.45€

----------------------

TÔGEN ANKI - LA LÉGENDE DU SANG MAUDIT

TOME 4







Une légende raconte qu’un enfant extrêmement fort serait né d’une pêche et baptisé Momotarô. Lorsqu’il devint assez grand et puissant, ce valeureux guerrier aurait chassé les Oni qui pillaient les villages.

Ce héros n’est pas une légende… Tout comme les Oni…

Leurs descendants sont encore parmi nous et la bataille opposant le clan Momotarô au clan des Oni fait rage !



Attaqués par deux membres de l’Agence Momotarô, Shiki et ses camarades s’attellent au sauvetage du personnel de la base de Kyoto.

Le jeune homme croisera malencontreusement Tsubakiri, avec qui il engagera un combat sans merci.

Chacune de leur côté, les nouvelles recrues de l’Académie Rakshasa vont avoir du pain sur la planche !



Yura Urushibara

Nb de pages 192

Collection Dark Kana

Catégorie Action

Prix : 6.85€

----------------------

ENTRE-DEUX

TOME 2







Kôhei avoue à Atsuko, sa petite amie, que sa collègue Takano

est enceinte de lui. Après une longue dispute, Kôhei et Atsuko choisissent de résoudre le problème à deux…

Mais leur beau projet de fonder une famille s’effondre…

Un véritable livre blanc sur les différences comportementales entre homme et femme !



Peko Watanabe

Nb de pages 200

Collection Big Kana Life

Catégorie Romance



----------------------



ENTRE LES LIGNES

TOME 5







La tante d’Asa discute avec la maman d’Emiri, la meilleure amie d’Asa.



Et elle apprend, étonnée, qu’Asa parle beaucoup de ses parents disparus avec son amie.



« Ses parents… C’est parce que ce sont eux qui l’ont élevée, et personne d’autre, qu’elle est ce qu’elle est maintenant. »



Tomoko Yamashita

Nb de pages 176

Collection Big Kana Life

Catégorie Romance

Prix : 7.45€

----------------------



COMME LES AUTRES

TOME 5







« Merci de m’aimer depuis tout ce temps. »



Tsubaki s’est détournée de son ancienne amie, Shiori. Cependant, elle décide d’avoir une discussion à coeur ouvert avec elle.

Puis le jour de l’an se passe, et on arrive déjà au troisième trimestre…

Ibuki et Tsubaki sont de plus en plus attirés l’un par l’autre… Leur relation va-t-elle enfin évoluer ?



Nb de pages 184

Collection Shojo Kana

Catégorie Romance

Prix : 6.45€

----------------------



OTAKU OTAKU

TOME 11







Misant sur ce point commun, « des otaku », ils décident alors de sortir ensemble. Mais comme dans toutes les histoires d'amours, des interrogations et des doutes persistent. Leur passion va-t-elle les rapprocher ou les séparer ? Heureusement les amis sont là pour en discuter mais aussi pour partager leur « otaku attitude ».



Fujita

Nb de pages 136

Collection Big Kana

Catégorie Humour

Prix : 7.45€

----------------------

MARCH COMES IN LIKE A LION

TOME 16







En décembre, l’hiver commence à se faire sérieusement sentir.

Il y a Noël et les fêtes de fin d’année.

Rei passe pour la troisième année consécutive le Nouvel An chez les Kawamoto.

Cette fois, ils se réunissent autour d’un puzzle.

Malgré certaines hésitations, Rei apprécie ces moments de bonheur chaleureux.



D’autre part, la sélection pour la finale du tournoi Shishiô bat son plein.

Rei, Nikaidô et Shigeta, les disciples du cercle d’études Shimada, qui se sont aidés mutuellement et qui n’ont cessé de s’affronter, vont faire jaillir des étincelles sur le plateau…



Umino Chica

Nb de pages 192

Collection Big Kana

Catégorie Tranche de vie

Prix : 7.45€

----------------------

SERAPH OF THE END

TOME 23







Après la tragédie qui a frappé Mikael, l’unité de Shinoa peut souffler un peu, mais Kimizuki réalise amèrement la différence de force entre lui et Yûichirô…

C’est alors que Kululu raconte les événements survenus il y a huit ans.

Quel était donc le plan de Mahiru ? Et quels sont les souvenirs que Shinoa évoque à propos de sa soeur ?



Daisuke Furuya, Takaya Kagami, Yamato Yamamoto

Nb de pages 188

Collection Shonen Kana

Catégorie Action

Prix : 6.85€

----------------------

AND (&) BY MARI OKAZAKI

TOME 8







Maintenant qu’elle possède un double des clés, Kaoru décide d’attendre le docteur Yagai chez lui… mais, contre toute attente, ce n’est pas lui qui apparaît lorsque la porte s’ouvre. Celle qui entre dans l’appartement n’est autre que Shimizu, une cliente du salon de Kaoru, qui n’est pas là par hasard…



Mari Okazaki

Nb de pages 184

Collection Big Kana Life

Catégorie Romance

Prix : 7.45€

----------------------

BUCKET LIST OF THE DEAD

TOME 5







Akira Tendô, 24 ans, continue de réaliser au quotidien les choses qu’il a envie de faire avant d’être transformé en zombie. Animé par un sentiment de piété filiale, il est retourné dans son village d’enfance. Il y rencontre un ancien camarade de l’université, Kanta Higurashi, lui aussi bien déterminé, avec l’aide de sa bande, à accomplir ce que contient sa liste de choses à faire avant d’être un zombie.

Cependant, tout tourne autour de son désir de vengeance envers la société, qui ne lui a rien apporté jusque-là…



Akira arrivera-t-il à empêcher Higurashi de briser la fragile harmonie du village, patiemment construite par ses habitants ?



Haro Aso, Kotaro Takata

Nb de pages 176

Collection Big Kana

Catégorie Humour

Prix : 7.45€

----------------------

GINTAMA

TOME 73







Devenu hors de contrôle, l’Amenotorifune se dirige vers la planète Terre à vitesse grand V.



Les membres de l’équipage doivent donc faire confiance à leurs alliés qui refusent de détruire leur vaisseau.



Mais à quel moyen impensable Hasegawa est-il en train de songer ?



Alors que la fin de la Terre approche à grands pas, Utsuro voit quelque chose changer en lui alors qu’il fait face aux membres de l’agence à tout faire…



Hideaki Sorachi

Nb de pages 208

Collection Shonen Kana

Catégorie Humour

Prix : 6.85€

----------------------

SKY-HIGH SURVIVAL NEXT LEVEL

TOME 6







Dans une faille interdimensionnelle, Kyôko et Yuri affontent Tenma, leur ennemie jurée. Grâce à sa nouvelle arme, le filet, Kyôko parvient à capturer Tenma. Et Yuri s’apprête à lui tirer dessus !



Pendant ce temps, alors que la situation s’est calmée du côté de Senya, un nouvel adversaire approche…!



Takahiro Oba, Tsuina Miura

Nb de pages 224

Collection Dark Kana

Catégorie Isekaï

Prix : 7.45€

----------------------

APPRENTI CRIMINEL

TOME 6







Kris Minel (c'est un pseudo) arrive à Beika, la ville du crime !



Son but : tuer un homme ! Mais avant cela, ce campagnard va devoir se confronter à la jungle urbaine et relever les défis du monde moderne : prendre le métro, trouver un logement, un job, échapper à la police... Si le crime paie, ce n'est pas encore le cas pour notre apprenti.



Gosho Aoyama, Mayuko Kanba

Nb de pages 160

Collection Shonen Kana

Catégorie Crimes & mystères

Prix : 6.85€

----------------------

TALES OF WEDDING RINGS

TOME 11







Satou est projeté avec son amie d'enfance, Hime, dans un monde médiéval fantastique ! Hime est en réalité la princesse d'un royaume !

Alors que Satou tente de comprendre se qui se passe, un monstre fait irruption et les attaque. Dans la panique, Satou se retrouve nez à nez avec le monstre... pour le sauver, Hime lui passe au doigt un anneau et l'embrasse. Satou prend en main une épée et parvient à abattre le monstre...

En vérité, Satou vient d'endosser un lourd destin : sauver le monde où est née Hime. Mais pour cela il devra récupérer 4 autres anneaux afin de combattre et de vaincre le « Roi des Abysses ».



Maybe

Nb de pages 192

Collection Dark Kana

Catégorie Aventure

Prix : 7.45€

----------------------

MORDUE DE TOI

TOME 2







A l'exact opposé, Akari est une jeune fille joviale, toujours prête à rendre service, au contact facile et qui est curieuse de tout ! Un jour, alors qu'Akari assiste à la rupture de Ryû avec sa petite amie, elle est frappée par la réaction très sèche du jeune homme.



Très intriguée par le tempérament de glace de Ryû, Akari se met en tête de percer la carapace du jeune homme pour lui faire découvrir sa vraie richesse et qu'il se rende compte de la beauté des relations humaines. Un vaste projet !!



Nao Hinachi

Nb de pages 168

Collection Shojo Kana

Catégorie Romance

Prix : 6.85€

----------------------

MORIARTY

TOME 13







13 ans plus tard, à côté de leurs activités officielles, les frères Moriarty sont devenus des "conseillers privés". Avec William à leur tête, ils aident les gens du peuple, victimes d'injustices, à se venger des riches qui les ont fait souffrir.

Leur sanction est impitoyable, car la punition qu'ils infligent n'est autre que...la mort !



Hikaru Miyoshi, Ryosuke Takeuchi

Nb de pages 204

Collection Dark Kana

Catégorie Crimes & mystères

Prix : 6.85€

----------------------

ONEIRA

TOME 1







Sortis des tréfonds de nos esprits, les cauchemars ont pris vie. Animés par leur seul désir d’éliminer leurs hôtes, ces monstres, aux multiples formes, sont devenus un fléau à éradiquer.



Devant cette menace grandissante, la caste des Épeires s’est vu ériger en bras armé de l’Église afin de se dresser contre les créatures des songes. Arane Heos, la tristement célèbre « Croque-mitaine », est l’une de ces Épeires.



Tout en affrontant les cauchemars, elle devra faire face au tumulte grandissant au sein de l’Église et de sa caste, lequel menace désormais le secret qui entoure son enfant.



Cab, Di Meo (Federica)

Nb de pages 192

Collection Dark Kana

Catégorie Crimes & mystères

Prix : 7.45€

----------------------

MISSION: YOZAKURA FAMILY

TOME 8







Taiyô Asano est un lycéen à la timidité maladive. La seule personne avec qui il arrive à parler normalement est son amie d'enfance Mutsumi Yozakura. Mais cette dernière est la fille d'une famille d'espions qui oeuvre depuis plusieurs générations, et son grand frère, qui lui voue une affection excessive, a décidé d'éliminer Taiyô !



Par quel moyen Taiyô va-t-il pouvoir sauver sa peau et en même temps protéger Mutsumi ?!



Hitsuji Gondaira

Nb de pages 200

Collection Shonen Kana

Catégorie Action

Prix : 6.85€

----------------------

DIAMOND IN THE ROUGH

TOME 1







Dans un monde où les pierres sont au centre de toute activité humaine, Kai, 15 ans, vit depuis toujours dans un village souterrain. Il ne connaît rien du monde qui l’entoure. Même s’il rêve d’aventure, il n’a jamais vu le « monde de la surface ». Kai fait un jour la connaissance de Akeboshi, un minéralogiste puissant, au passé mystérieux.



Akeboshi, qui a toujours refusé de former un disciple, contre toutes attentes, se montre intéressé par le potentiel de Kai, malgré (ou grâce à ?) sa jambe pétrifiée 3 ans plus tôt et maintenant constellée de diamants rouges.



Cette rencontre va bouleverser la vie du jeune homme, car en plus de lui apprendre un tas de choses sur le monde et de lui révéler ses aptitudes insoupçonnées, Akeboshi pourrait aider Kai à délivrer ses proches de la pétrification totale qui les frappés. Mais pour cela, il faut d’abord retrouver les responsables ! Accrochez-vous ! Par le pouvoir des pierres, cette série mérite votre « gemme » !



Nao Sasaki

Nb de pages 204

Collection Shonen Kana

Catégorie Action

Prix : 7.45€

----------------------

ZETTAI KAREN CHILDREN

TOME 55







Avec tristesse et mélancolie, Hyôbu dévoile ses sentiments épineux vis-à-vis de son passé. Voici le final émouvant de l’opération de sauvetage de Magi !

Par ailleurs, la relation entre les Children et Minamoto va prendre une nouvelle tournure !!



Takashi Shiina

Nb de pages 192

Collection Shonen Kana

Catégorie Aventure

Prix : 6.85€

----------------------

Les sorties du mois de Juin des éditions Kana sont maintenant dévoilés.