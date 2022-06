“His call sign is Taskmaster. He controls the Red Room.” – Yelena Belova



































Il est temps de faire un peu de Marvel, après pas mal de figurines sur la saga de George Lucas. Aujourd'hui, en attendant Scarlett Witch et les différentes versions de Doctor Strange, voici Taskmaster du film Black Widow.À l'intérieur nous retrouverons :-Ressemblance authentique et détaillée de Taskmaster dans Black Widow-Casque Taskmaster nouvellement conçu avec des détails mécaniques bleus et argentés métalliques-Environ 30 cm de haut-Corps avec plus de 30 points d'articulations-Sept pièces de mains gantées interchangeables comprenant :-Une paire de poings-Une paire de mains gestuelles-Une paire de mains pour tenir l'arc et l'épée-Une main droite pour tenir un arcCostume:-Une capuche de couleur marine-Une combinaison de couleur marine et multi-textures avec motifs-Un gilet blindé de couleur marine-Une paire d'armures d'épaule de couleur argent et bleu marine-Une paire de protège-bras bleu marine et orange-Une paire de protège-bras de couleur noire-Une paire de protège-cuisses de couleur marine-Une paire de protège-genoux bleu marine et orange-Une paire de bottes de couleur noire-Une ceinture utilitaire de couleur noire avec pochettes-Une écharpe argentéeArmes:-Un arc-Trois flèches individuelles et trois pointes de flèches interchangeables de styles différentsUne épée-Un bouclier circulaireAccessoire:-Support de figurine spécialement conçu avec le logo du film et le nom du personnageTaille de boîteHauteur : 5,25" (13,3 cm)Largeur : 9,75" (24,8 cm)Profondeur : 15,25" (38,7 cm)Date de sortie prévue pour Juin 2022, donc ça devrait arriver vite. Pour le prix, nous sommes sur du 250€, sans les frais de port.