Éric est un homme brisé. Depuis l’accident tragique qui a bouleversé sa vie, à huit ans, et lui a arraché ses rêves de grandeur, rien n’a plus de sens. Si seulement il remettait la main sur la cape de son enfance, l’impossible serait à portée de main. Il pourrait s’envoler vers le ciel… et assouvir enfin ses désirs de vengeance.

HiComics a obtenu les droits pour The Cape et aujourd'hui, on commence avec The Cape tout simplement en attendant les prochains comics qui devraient arriver en Juillet et Août 2022.Si vous connaissez la série TV des années 2010, vous devez oublier cette hérésie. Le comics est vraiment différent, mais alors vraiment.Pour commencer, nous devons cette histoire à Joe Hill (Joseph Hillstrom King), oui oui, le fils du maître Stephen King. Ce comics n'est pas vraiment à mettre entre toutes les mains, l'histoire est violente, de même que le dessin de Zack Howard, qui nous propose un travail remarquable. Nous avons droit à de belles doubles pages. Vous vous souvenez de la phrase de l'oncle Ben, en train de mourir dans les bras de Peter Parker, "Un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités". Et bien là, nous sommes sur autre chose, "un grand pouvoir engendre de ne penser qu'à sa gueule et de se venger ". Car ce one-shot est un récit sur la vengeance d'un looser, qui souhaite le chaos. Ça se lit bien, c'est gore, je pense que c'est mon premier comics aussi gore.Si vous aimez les histoires sur des méchants, jetez-vous sur cet album.Gage de qualité, la série a été nominée aux Eisner Awards.