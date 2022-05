Dans Destroy All Humans ! 2 - Reprobed, un remake fidèle de l'entrée la plus acclamée du jeu préféré des fans, Destroy All Humans ! franchise, notre charmant mais diabolique envahisseur extraterrestre Crypto (138 !) lâchera son vaste arsenal d'armes sur cinq immenses zones du monde ouvert : Bay City, Albion, Takoshima, Tunguska et la Lune ! Les joueurs découvriront les années 60 dans toute leur splendeur et feront face aux hippies, au KGB et à de nombreuses autres menaces. Pour se déplacer rapidement dans les grandes zones, Crypto peut utiliser son jetpack ; son hoverboard ; et bien sûr sa soucoupe volante, équipée d'un petit arsenal de destruction propre. La soucoupe a reçu une mise à jour intéressante : le fait d'enlever un certain nombre d'humains (vous devrez suivre la recette !) débloquera de nouvelles compétences. Et enfin, Destroy All Humans 2 ! - Reprobed propose un mode coopératif à 2 joueurs en écran partagé pour que vous et un ami (ou tout ce qui flotte sur votre bateau) puissiez détruire tous les humains ensemble !

Le jeu Destroy All Humans ! Reprobed se trouve enfin une date de sortie. Ce sera pour le 30 août sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X, and Xbox One.Le jeu contiendra un DLC inédit Clone Carnage.Pour vous donner une idée, les trophées ont pop sur le site Exophase