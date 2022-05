Toutes les histoires ont un pouvoir qui rejaillit jusqu’au moindre recoin d’Azeroth. Depuis les plaines balayées par le vent des royaumes de l’Est jusqu’à la cité de Gadgetzan, les différences entre les peuples s’effacent devant les récits universels de personnages ordinaires surmontant des obstacles extraordinaires. Les mises en garde distillées par les contes ont servi de garde-fou à plus d’un héros courageux, lui permettant de rentrer sain et sauf chez lui, tandis que les récits d’aventures ont poussé les acteurs les plus remarquables de l’Histoire, à accomplir leur destin grandiose.

Installez-vous confortablement, retirez votre armure et écoutez ces merveilleux récits.



Monstres, mystères et magie abondent dans ce fabuleux recueil richement illustré. Il regroupe 12 histoires originales conçues par des auteurs, parmi les plus brillants de la fantasy.

Petit retour sur le livre, World of Warcraft : Contes et légendes d'Azeroth.Panini Comics, nous livre un livre sur de petits contes dans l'univers de WoW. À l'intérieur, pas moins de 12 histoires, il y en a des biens et d'autres un peu moins, après je ne suis pas un inconditionnel de l'univers de Blizzard.Le livre est dans un format plutôt classe, avec une belle reliure. Malheureusement, quelques coquilles se glisse dans celui-ci et ça fait un peu mal à l'oeil (évidemment, j'en ai aussi, mais je ne suis pas un pro ! ).Sinon, outre des passages un peu traduit avec Google Trad, le livre est plutôt sympa à lire.Pas un incontournable, mais pour les fans ça fait le boulot.