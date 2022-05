Dans les coulisses de Buzz l'éclair







Dans ce superbe ouvrage richement illustré dédié au nouveau film de Disney Pixar découvrez les coulisses de la création de ce long-métrage qui dévoile comment un jeune pilote d'essai est devenu le Ranger de l'espace que nous connaissons tous aujourd'hui sous le nom de Buzz l'éclair ! Avec des concepts art, des storyboards, des scripts couleur, des commentaires exclusifs de l'équipe créative et bien plus encore !



Pagination : ‎176 pages

Prix : 39.95€

Date de sortie : le 24 Juin 2022

P'tit pop : Les X-Men par Jim Lee







En 1992, les X-Men, et tous les mutants, sont les véritables stars du monde des comics. Notamment grâce à un dessinateur qui les a sublimés comme peu avant lui : Jim Lee. Lorsque Marvel lui demande d'illustrer une série de cartes, il crée alors une collection qui devient immédiatement iconique.



Pagination : 272 pages

Prix : 19.95€

Date de sortie : 24 Juin 2022



Fils de Rap, la grande histoire du hip-hop







Avec GRAND MASTER FLASH ? PUBLIC ENEMY ? RUN DMC ? ICE CUBE ? SALT-N-PEPA ? LL COOL J ? WU TANG CLAN ? DR DRE ? EVE ? NAS ? TUPAC ? THE NOTORIOUS B.I.G. ? MISSY ELLIOTT ? EMINEM ? SNOOP DOGG ? KANYE WEST ? JAY Z ? TYLER THE CREATOR Ils ont tous ont forgés l'identité du rap et du hip-hop. Ils ont tous été décriés, critiqués, rabaissés, mais ils sont tous aujourd'hui des leaders et des stars. Leur talent, leur son, leurs paroles, leurs provocations, leurs goûts ont fait émerger des modes, des styles, des coiffures et des marques. Mais leur influence va bien au-delà de la musique. Car raconter l'histoire du hip-hop c'est raconter une révolte sociale, politique et culturelle. C'est raconter la revanche des oubliés et des ghettoisés. Préfacé par Chuck D de Public Enemy, contenant les plus célèbres et les plus rares photographies de cette épopée, proposant des interviews menées par DJ Semtex, voici LE livre de référence sur le rap et le hip-hop.



Pagination : inconnue

Prix : 35€

Date de sortie : 24 Juin 2022



Tout l'art de Mamoru Hosoda







Considéré comme le digne successeur de Hayao Miyazaki, MAMORU HOSODA est le nouveau maître du cinéma d'animation japonais. Cofondateur du Studio Chizu, l'un des plus importants du Japon, titulaire de nombreuses récompenses à travers le monde, ce scénariste, animateur et réalisateur d'exception se dévoile comme jamais dans ce livre officiel. Comprenant des interviews exclusives, des centaines d'images inédites (croquis préparatoires, storyboards, peintures d'arrière-plan, etc.), cet artbook raconte toute la création d'un univers réaliste et sensible. La Traversée du Temps (2006), Summer Wars (2009), Les Enfants Loups (2012), Le Garçon et la Bête (2015), Mirai, ma petite soeur (2008 ) et Belle (2020), et de nombreux autres oeuvres sont à découvrir grâce à ce véritable voyage dans l'esprit de l'homme qui animait la vie. Écrit par le célèbre critique d'animation et historien Charles Solomon (La Belle et la Bête, l'histoire éternelle d'un chef-d'oeuvre, Les princesses Disney, histoires et destinées des plus grandes héroïnes, Dans les coulisses de Disney : La Reine des Neiges, tous disponibles chez Huginn&Muninn).



Pagination : 272 pages

Prix : 34.95€

Date de sortie : 17 Juin 2022



Illumination - Tout l'Art d'Eric Guillon, de Moi, Moche et Méchant, les Minions à Comme des bêtes







Moi, moche et méchant, Les Minions, Il était une fois Gru… Le studio Illumination a révolutionné le cinéma d’animation en produisant des films parmi les plus originaux de ces dernières années. Et ces univers uniques, ces incroyables personnages sont nés du crayon génial d’un artiste français, Éric Guillon. Cet ouvrage présente pour la toute première fois, au fil de plus de 900 illustrations inédites, le travail artistique de ce designer : ses concepts, ses esquisses, les croquis retenus et les dessins abandonnés. À l’occasion d’un long entretien, il révèle les origines de ces nouvelles icônes : comment les Minions, au départ de petits robots, sont devenues ces petits êtres jaunes hilarants ; pourquoi Buster est un koala ; ou encore ce qu’aurait pu être Max de Comme des bêtes… Un livre de référence sur l’un des plus grands créateurs graphiques contemporains, pour tous les fans des petites créatures jaunes et de cinéma.



Pagination : 376 pages

Prix : 44.95€

Date de sortie : 3 Juin 2022

