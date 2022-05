Dès le 6 Juillet, Marvel Comics proposera aux US, un nouveau comics Star Wars, avec Star Wars: The Mandalorian. Composé de 8 numéros, Star Wars: The Mandalorian retracera ma saison 1 de The Mandalorian.Pour réaliser cette adaptation, Marvel Comics à fait appel à Rodney Barnes, en tant que scénariste et à Georges Jeanty sera en charge des illustrations.