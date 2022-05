La Force Clone 99 surnommée Bad Batch à l'époque de la Guerre des Clones. Cette saison 2, verra le retour de l'Empereur Palpatine, des Commandants Rex et Cody ou encore du jeune Jedi Wookiee Gungi.

posted the 05/29/2022 at 08:44 PM by leblogdeshacka