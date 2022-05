Dark Horse vient de dévoiler l'artbook du jeu Horizon Forbidden West, qui est prévu pour le 1er Novembre 2022, au prix de 49.99€.Au programme, 208 pages, uniquement en anglais, avec des croquis, artworks et notes des développeurs. Artbook Horizon Forbidden West 49.99€

posted the 05/29/2022 at 05:14 PM by leblogdeshacka