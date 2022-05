Si vous ne saviez pas quoi faire de votre argent après les Stormtroopers de chez Hot Toys, la société Hongkongaise, célèbre pour ses "jouets", pour adultes, annonce l'arrivée de plusieurs véhicules issues de Star Wars : The Clone Wars.À l'intérieur nous retrouverons :Ressemblance authentique et détaillée du commandant Appo dans Star Wars : The Clone WarsCasque nouvellement développé et gilet pare-balles finement conçu avec des effets de détresse spécialement appliquésEnviron 30,5 cm de hautCorps avec plus de 30 points d'articulationsSix pièces de mains gantées interchangeables comprenant :Une paire de pistolets tenant par la mainUne paire de poignées tenant les mainsUne main gauche relaxéeUne main droite ouverteCostume:Une armure Commander Appo nouvellement conçue avec des effets de vieillissementUn épaulette bleue avec bandoulièreUn sous-vêtement en tissu de couleur noire et à textures multiplesUne ceinture utilitaire de couleur blanc crème avec étuis de pistolet et accessoires détaillésUne paire de bottes de couleur blanc crèmeArme:Un fusilDeux pistoletsAccessoire:Support de figurine avec logo Star Wars et plaque signalétique du personnageLe véhicule est juste énorme, avec environ 68 cm de long x 22 cm de large x 25 cm de haut.Taille du produitBARC SpeederHauteur : 9,84" (25 cm)Largeur : 26,77" (68 cm)Profondeur : 8,66" (22 cm)Taille du produitCommandant AppoHauteur : 12" (30,5 cm)Quant au nouveau BARC Speeder à la sixième échelle, il mesure 68 cm de long et présente une structure mécanique détaillée, une belle application de peinture avec des effets de vieillissement, un guidon articulé et une base à thème rocheux.Pour le prix, nous sommes sur du 569€ sur Deriv'store.