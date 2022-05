En pleine Star Wars Celebration, Iron Studios, dévoile une superbe statue de Dark Maul.Dark Maul sur la planète Tatooine par Dark Sidious, pour éliminer la reine Amidala et les chevaliers Jedi. Le Seigneur Sith avec son visage tatoué sous une couronne de cornes et ses yeux jaunes, brandit son double sabre laser en attendant ses proies.Sa cape flotte dans les airs, il est accompagné de son Droid sonde.Pour rappel, le Seigneur Sith est originaire de la planète Dathomir. Il sera laissé pour mort sur la planète Tatooine.La statue est intégralement en résine peinte à la main. Et pour le moment, les visuels promotionnels sont vraiment alléchants. Le visage à l'air ultra quali, pourtant je ne suis pas fan des visages de chez Iron Studios, que je trouve vraiment pas terribles en général.Deux choix seront disponibles, soit avec la capuche, soit sans et les deux versions défonce bien. La pose est dynamique, le droid sonde à côté donne un plus à la statue.Pour la taille, nous sommes sur dû 1/4, c'est énorme. Imaginez, 59cm de hauteur, 54cmbde largeur et 30cm de profondeur, c'est pas mal.Pour le prix, car c'est ce qui nous intéresse avant tout, c'est plutôt correct, 800€ environ. Après, il faudra voir différents unboxing, car j'ai un peu peur pour le socle, voir le visage définitif. Mais pour le moment ça sent bon.