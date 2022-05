“I am C-3PO, human-cyborg relations.”

















































À la base, je devais mettre la Hot Toys de Scarlett Witch, mais je viens de recevoir un mail avec du lourd à l'occasion de la Star Wars Celebration qui se déroule en ce moment même à Anaheim.Bon clairement, le taf effectuer sur cette statue échelle 1:1 est phénoménal, nous sommes sur un produit de luxe. Même ma statue de Link n'a pas autant de détails, alors ok, mon Link date de Twilight Princess mais bon.L'artiste qui nous a pondu cette merveille est Anthony Mestas pour la peinture et les autres petits génies de chez Sideshow.La statue mesure pas moins de 1m88, avec son socle, elle pèse environ 0kg si je me réfère au site Sideshow (ok!! ). En général, sur ce genre de produit, nous sommes entre 40 et 80kg, voir parfois 100kg.La matière est de la fibre de verre je pense, avec de la résine (édit: c'est marqué sur le site! )Bon, il vous faudra énormément de place pour cette statue, mais dans une belle pièce, ça fait son effet. Surtout que les yeux s'allument et il y a la voix, pas mal d'effets, c'est vraiment pas mal.Si vous avez déjà R2-D2, c'est pas mal de combler avec celle-ci, mais il faudra très certainement vendre le reste de vos organes>La livraison est prévue entre Novembre 2022 et Février 2023, sauf évidemment le traditionnel retard. Ça laisse le temps, de vendre un œil ou un bras, histoire d'avoir un peu pour la préco !!Le truc vraiment classe, c'est l'articulation qu'il y a sur la statue, c'est pas souvent sur un taille réelle. Je ne me souviens pas en avoir vu déjà.Maintenant, fait parler prix et elle fait mal, sur Sideshow, la statue de C-3PO coûte 8500$. Si deriv'store la met sur son site, nous serons sur dû 10 000€ je pense.