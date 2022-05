Sniper Elite 5 se déroule aux alentours du Jour J en France, en 1944, alors que notre héros Karl Fairburne rejoint une opération secrète des US Rangers visant à affaiblir les fortifications de l'Atlantikwall le long de la côte bretonne. Là, il entre en contact avec la Résistance française, et ils commencent à découvrir un complot nazi secret qui menace de faire basculer la guerre en faveur des nazis : L'opération Kraken. C'est maintenant à Karl de révéler exactement ce que les forces de l'Axe préparent et de mettre fin à l'opération Kraken et à son cerveau, Abelard Möller, avant qu'elle ne puisse être lancée.





Jason Kingsley, PDG de Rebellion, a déclaré : "Nous sommes extrêmement fiers de sortir Sniper Elite 5 aujourd'hui et nous avons hâte que les joueurs mettent la main sur le jeu. La franchise continue de se renforcer et toute l'équipe de Rebellion a fait un travail fantastique pour créer le meilleur jeu de la série à ce jour. Nous sommes particulièrement fiers du nouveau mode Invasion qui, selon nous, sera très apprécié des fans. La tension et le défi que crée l'invasion intensifient et rehaussent vraiment l'expérience de jeu"

Nous y sommes, le jeu Sniper Elite 5 est maintenant disponible officiellement sur Playsation 4, Playsation 5, Xbox One et Xbox Series X et surtout dans le Game Pass pour les abonnés du service de XBOX.