LISTE DES PISTES :



LP 01 - 1A

01. Labor of Love - 2:43

02. Hitched High Rail - 3:16

03. The Traveler - 2:54

04. Project L - 3:18

05. Roots Song - 3:03

06. Chercheur d'or - 2:37



LP 01 - 1B

07. Les mineurs - 4:07

08. Roots Song (version alternative) - 3:01

09. Red Sunset - 3:18

10. Suthern Gothic - 3:32

11. Crows Feet - 3:14



LP 02 - 2A

12. Tenir bon - 2:53

13. Long Road - 4:07

14. One Day Longer - 3:06

15. Salvation - 3:17

16. Frontierbound - 3:15

17. Hoedown (Piste bonus) - 1:11



LP 02 - 2B

18. Long Road (Tension Remix) - 4:06

19. Holding On (Tension Remix) - 2:55

20. Crows Feet (Tension Remix) - 3:14

21. Project L (Tension Remix) - 3:26

22. Les mineurs (Tension Remix) - 4:07

Le jeu Hardspace: Shipbreaker débarque en vinyle sur la boutique de Focus Home InteractiveÀ l'intérieur, nous retrouverons les sons des compositeurs, Jono Grant, Traz Damji et Philip J. Bennett, avec des remixes de synthé du directeur audio du jeu Ben McCullough.C'est déjà en préco pour 39.99€