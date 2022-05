Comme presque chaque soir, voici une petite Hot Toys Star Wars, en attendant de revenir demain sur du Marvel, avec une très belle figurine qui vient d'arriver en préco. En attendant, place à la Clone Trooper.Quoi de beau, dans la boîte :Ressemblance authentique et détaillée de Clone Trooper dans Star Wars Episode II : Attack of the ClonesCasque Clone Trooper (Phase 1) finement conçu avec des effets de vieillissementEffets d'altération habilement appliqués sur les armures, les armes et les accessoiresCorps avec plus de 30 points d'articulationsEnviron 30 cm de hauteurHuit pièces de mains gantées interchangeables comprenant :Une paire de mains pour tenir les armes à feuUne paire de mains détenduesDeux paires de mains gestuellesConception d'emballage spécial avec le logo Star Wars: Attack of the Clones 20th AnniversaryUne armure Clone Trooper finement travailléeUne ceinture blancheUn sous-vêtement de couleur noireUne paire de bottes de couleur blancheUn lanceur à basculeUn fusil blasterUn pistolet blasterUn sac à dos avec housse et effets d'intempériesUn casque interchangeable Clone Trooper (Phase 2)Support de figurine spécialement conçu avec le logo Star Wars et la plaque signalétique du personnageTaille de boîteHauteur : 5,50" (14 cm)Largeur : 10,00" (25,4 cm)Profondeur : 15,50" (39,4 cm)Pour le prix, nous sommes sur du 260€ minimum, ça devient un produit de plus en plus luxueux les Hot Toys, comme toutes les autres figurines.