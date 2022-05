Petit avis sur les écouteurs RoccatLe packaging est dans les mêmes teintes que d'habitude, perso, j'aime beaucoup, même si je sais que certains jettent les boites. Perso, je garde toutes les boites, c'est même parfois un peu chiant pour ma copine, je garde tout, même les boites de mes baskets. Bref, le packaging est soigné avec à l'arrière, les caractéristiques des Syn Buds Core.Prévu pour être utilisé sur mobile et consoles, ou tout matériel disposant d'une prise audio de 3,5 mm. Les Syn Buds Core sont l'alternative parfaite pour ceux qui veulent des écouteurs filaire pour vraiment pas cher. Comme souvent, nous avons trois paires d'embouts, ce qui permet d'avoir un vrai confort suivant les oreilles de chacun.Les écouteurs sont vraiment sympas, avec le logo de chez Roccat qui est visible sur les deux côtés. C'est plutôt agréable à porter, c'est légé et surtout confortable pour rester avec plusieurs heures.Les Syn Buds Core, sont équipés de haut-parleurs de 10 mm, le son est agréable, pas de grésillement, rien qui ne gâche le plaisir d'écouter du bon son. Évidemment, les puristes trouveront à redire sur ces écouteurs, mais pour 24.99€, ça fait plus que le taf. Sur le câble, nous retrouvons un contrôleur de volume et un bouton pour répondre et mettre fin aux appels. Une petite sacoche est aussi dans la boite pour bien protéger les écouteurs.Pour le prix, ces Syn Buds Core font très largement le travail, le son est propre, c'est confortable et le prix est vraiment correct. Un bon rapport qualité/prix.