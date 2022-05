We Only Find Them When They’re Dead tome 2 Les Voleurs





2414. Cinquante ans se sont écoulés depuis la mission funeste du Vihaan II. L’univers a changé radicalement, partagé entre les Moissonneurs et les Adorateurs. Jason Hauer, le dernier membre survivant de l’équipage du capitaine Malik, mène une vie de prisonnier. Quand l’ambassadrice des Mondes Internes vient négocier la paix entre les deux clans, Jason se retrouve au cœur d’une machination impliquant son ancien capitaine d’une façon qui dépasse l’entendement…



Date de sortie : 15 Juin

Prix : 18.90€

Série : We Only Find Them When They're Dead

-------------------------------

Rick & Morty En Enfer





Il fallait bien que ça arrive un jour : Rick et Morty sont en enfer ! Le feu, le soufre, les tortures perpétuelles et… des démons blasés par leurs conditions de travail côtoyant des âmes damnées persécutées par des procédures administratives cauchemardesques. De quoi vouloir se plaindre auprès du manager en charge des lieux ! Mais Rick Sanchez et son petit-fils sont-ils réellement damnés, ou simplement plongés dans un monde de plus du multivers ?



Rick et Morty débarquent en Enfer et personne n’est prêt, pas même Satan ! L’Enfer de Dante rencontre Office Space dans ce nouveau spin-off hilarant.



Date de sortie : 15 Juin

Prix : 16.90€

Série : Rick & Morty



-------------------------------

The Cape





Qui n’a pas rêvé de s’élancer dans les airs ?

De détenir d’extraordinaires pouvoirs ?

Mais qu’arriverait-il si ce rêve se réalisait ?



Éric est un homme brisé. Depuis l’accident tragique qui a bouleversé sa vie, à huit ans, et lui a arraché ses rêves de grandeur, rien n’a plus de sens. Si seulement il remettait la main sur la cape de son enfance, l’impossible serait à portée de main. Il pourrait s’envoler vers le ciel… et assouvir enfin ses désirs de vengeance.



Date de sortie : 15 Juin

Prix : 18.90€

Série : The Cape

-------------------------------





Prochainement





Les sorties du mois de Juin 2022 sont dévoilées pour l'éditeur HiComics. Pas mal de bonnes choses comme très souvent chez HiComics, d'ailleurs j'attends The Cape avec impatience!