Petit avis sur le GXT 834 Callaz TKL de chez Trust Gaming.Selon l’étude de marché GfK, 20 % des joueurs de PC préfèrent un clavier de jeu compact.On commence comme d'habitude, avec le packaging, je vais être chiant et répétitif, mais j'aime les packaging et celui-ci est réussi. Il donne envie de voir le produit, en général, je ne suis pas trop déçu par les packaging, mais si un jour, il y en a un de dégueulasse, je me ferai un plaisir de vous le dire. Bref, c'est sobre et réussi, à l'arrière, nous retrouvons les traditionnelles caractéristiques du clavier.Le clavier est vraiment sympa, que ce soit du visuel comme du toucher. Il est en plastique, avec sur le dessus une plaque en plastique gris qui supporte les touches en ABS de celui-ci. Alors, oui, les touches sont en ABS, en général, nous retrouvons des touches en PBT. Cela ne gave en rien le confort du clavier, au pire des cas, il y aura des traces de doigts plus prononcé dessus, mais rien de qui ne gêne le confort de frappe. Le clavier pèse environ 659 grammes, c'est plus que correct, le clavier est filaire, le câble est un USB-A. Le câble mesure 1m80 et bien sûr comme souvent aujourd'hui, il est tressé pour plus de robustesse.Les switchs de ce Callaz, sont des switchs RED, idéale pour des parties de gaming, mais un peu moins pour faire de la bureautique, surtout lors de réunion en visio (pas très discret !). Les keycaps se changent rapidement grâce à la pince fournie avec le clavier et ça, c'est plutôt cool. Surtout, si vous êtes amené à les changer, histoire de personnaliser votre clavier.Pour ce qui est des LED, le clavier nous propose 20 couleurs et 6 modes de couleur, c'est assez peu diront certains, mais pour moi, c'est déjà bien.Le clavier est en vente au prix de 44,99 €. et niveau rapport qualité/prix, nous sommes sur un bon clavier.