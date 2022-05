La nouvelle saison de The Orville se date enfin, après plusieurs reports dû à la pandémie. Si vous ne connaissez pas du tout la série, je ne peux que vous la conseiller. C'est une lettre d'amour à Star Trek en reprenant les codes de la série de Gene Roddenberry.Cette nouvelle saison ajoute un News Horizons à son titre et elle sera disponible le 3 Juin sur Disney+.

