La route se dessine devant vous, mais vous n'avez pas à l'emprunter seul lors de la Coupe Obi-Wan Kenobi. Participez à ce tournoi de Battle Royale en duo le dimanche 22 mai pour avoir une chance d'obtenir la tenue Obi-Wan Kenobi et l'accessoire de dos Nécessaire du désert en avance. De plus, les sabres laser et les fusils blaster seront de retour pour cette coupe !



Les participants peuvent faire jusqu'à dix parties pendant la fenêtre de trois heures de leur région. Les horaires spécifiques à chaque région se trouvent dans l'onglet Compétition du jeu. Le décompte du score se déroulera de la façon suivante :





PLACEMENT DANS LA PARTIE

Victoire royale : 25 points

2e : 22 points

3e : 20 points

4e : 18 points

5e : 17 points

6e : 16 points

7e : 15 points

8e : 14 points

9e : 13 points

10e : 12 points

11e : 11 points

12e : 10 points

13e : 9 points

14e : 8 points

15e : 7 points

16e : 6 points

17e : 5 points

18e - 19e : 4 points

20e - 21e : 3 points

22e - 23e : 2 points

24e - 25e : 1 point





CHAQUE ÉLIMINATION

1 point



Les joueurs doivent avoir activé l'A2F et vérifié leur compte Epic pour participer. Leur compte doit également être niveau 50 ou plus (vous pouvez consulter votre niveau de compte dans l'onglet Carrière de Fortnite). Pour tout savoir sur les conditions de participation, consultez le règlement officiel de la Coupe Obi-Wan Kenobi.

Après plusieurs partenariat avec énormément de franchise ou même de stars (comme Ariana Grande), Fornite s'apprête à accueillir Obi-Wan Kenobi dès le 27 Mai, il sera disponible avec un accessoire de dos, une pioche, un planeur et bien plus !Les objets suivants seront disponibles en plus de la tenue :Accessoire de dos Nécessaire du désert (inclus avec la tenue) : tout ce qu'il faut pour mener une vie recluse sur une lointaine planète désertique.Pioche Lame d'Obi-Wan : fiable en toute situation.Planeur Intercepteur Jedi : votre nouveau chasseur est arrivé.Emote Message d'Obi-Wan : une transmission de la plus haute importance...