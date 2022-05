Cette maquette à construire pour adulte comprend un modèle en brique du Grand-cou avec des détails du paysage Horizon construits en brique dans le style LEGO

La figurine LEGO est entourée d'un paysage, notamment d'un bouleau en briques, d'herbes hautes et d'un feu de signalisation rouillé, avec une plante grimpante enroulée autour

L'ensemble comprend une minifigurine LEGO du personnage d'Horizon, Aloy, avec un arc et une lance en briques, et une figurine LEGO du Veilleur avec différent yeux, bleus, jaunes ou rouges

Les détails authentiques comme la tête en forme de disque, l’antenne sortant du cou, les structures semblables à des queues et les longues pattes du Grand-cou sont reproduites dans le style LEGO dans cette figurine Horizon Forbidden West

Exposez le Grand-cou sur un support avec des détails originaux du paysage Horizon, et cette pièce de collection LEGO sera parfaite comme pièce de décoration d'intérieur pour votre salon ou votre bureau

Cet ensemble fait partie d'une collection LEGO haut de gamme conçue pour les adultes qui aiment les activités pratiques et ludiques pour se détendre et se ressourcer

Cette maquette à construire LEGO est une excellente idée de cadeau pour les adultes, à offrir à un(e) ami(e) qui aime la série de jeux Horizon

LEGO Horizon Forbidden West : Grand-Cou est de retour sur Amazon pour 74.99€