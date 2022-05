Suite et fin pour les aventures cosmiques des Tortues désormais alliées avec… les Utroms, pour le meilleur comme pour le pire ?



Plus déterminés que jamais à traquer et éradiquer toute présence extraterrestre sur la planète, l’agent Bishop et la F.T.P. mènent une attaque surprise sur l’île de Burnow. Les tensions explosent tandis que les Tortues Ninja rejoignent Burnow pour épauler Tricératons et Utroms dans une guerre sans merci qui ne laissera personne indemne…



Pour les fans des TMNT, HiComics vient de dévoiler la couverture du tome 17 Ligne de front.L'album sera disponible le 6 Juillet 2022 pour 17.90€ Fnac 17.90€