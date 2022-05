Contrairement à la photo, ce n'est pas compatible avec un iPhone



Nacon ne sort pas que des manettes ( la Pro Compact Controller est vraiment sympa, tout comme la Revolution Unlimited Pro Controller, que je trouve vraiment agréable en terme d'ergonomie), il y aussi un petit accessoire pour ceux qui veulent jouer à leurs jeux XBOX Game Pass dans les meilleures conditions.Nacon à pensée à nous, avec le MG-X et le MG-X Pro, ils font partie de ma nouvelle gamme de Nacon, la MG-X Series.On commence, comme d'habitude avec le packaging, sobre pas de fioriture et j'aime ça. À l'arrière, nous retrouvons les traditionnelles caractéristiques du produit.À l'intérieur, nous retrouvons, la notice, c'est toujours appréciable, ainsi que le câble d'alimentation et la fameuse "manette". L'accessoire est en PVC, il reprend les configurations de la manette XBOX, avec les mêmes emplacements de touches. Seuls, le bouton de démarrage, le X est mis en bas à droite.Pour la compatibilité des smartphones, nous pouvons aller, jusqu’à une taille d’écran de 6,7 pouces. J'ai essayé sur mon téléphone Xiaomi Note Pro 11 et sur l'iPhone 12 et ça passe nickel, l'emplacement du MG-X où l'on met le smartphone est en caoutchouc et il n'y a aucun risque que le téléphone tombe.La connexion, se fait via Bluetooth, et pour l'autonomie, nous sommes sur du 16-18h suivant l'utilisation, ça reste plutôt correct.Vous l'aurez compris, si vous voulez jouer dans de bonnes conditions, en prenant le train, l'avion, les transports en commun, ou bien entre les bouchons, le MG-X peut s'avérer plutôt pas mal.