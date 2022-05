Découvrez Batman Autopsie en plusieurs langues ici. Un tueur en série connu sous le nom du Moissonneur terrorise Gotham City, mais Batman est aux abonnés absents. Et pour cause, Bruce Wayne semble avoir oublié qu’il est l’homme chauve-souris. Il est désormais médecin légiste. Alors qu'il est chargé d’autopsier la dernière victime du Moissonneur, il est violemment attaqué par le tueur lui-même. Suite à cette agression, l'obsession de Bruce pour le Moissonneur, le consume et le Dr Thomas Wayne, directeur de l'hôpital de Gotham City, ordonne à son fils d’aller consulter un étrange psychiatre, le Dr Hunter, tandis que l’absence de Batman pousse Barbara Gordon à solliciter l’aide du second meilleur détective de Gotham : Le Sphinx.Batman Autopsie est une série audio Spotify Original, produite par Spotify Studios en association avec Une Fille Productions. C’est une adaptation de la production originale américaine "Batman Unburied", produite par Phantom Four et Blue Ribbon Content en association avec Wolf at the Door, et créé par David S. Goyer.Batman Autopsie a été réalisée par Douglas Attal.





La nouvelle série audio Batman Autopsie est disponible depuis un petit moment sur Spotify, je viens de me faire l'épisode 1, et c'est vraiment sympa.Avec Dali Benssalah dans le rôle de Bruce WayneAvec également :Julia Piaton dans le rôle de Barbara GordonAndré Dussollier dans le rôle de Dr HunterLaurent Stocker de la Comédie Française dans le rôle du SphinxAnaïde Rozam dans le rôle de KellAna Girardot dans le rôle de Vicky ValeThibault de Montalembert dans le rôle de Thomas WayneShirine Boutella dans le rôle de Renee MontoyaSam Karmann dans le rôle d’AlfredChristophe Montenez de la Comédie Française dans le rôle du MoissonneurGuy Lecluyse dans le rôle d’Arnold FlassAvec la participation d'Amira Casar dans le rôle de Martha Wayne