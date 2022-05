Des siècles avant la saga des Skywalker, une nouvelle aventure commence...



C’est l’ère de la Haute République. L’expansion à travers les étoiles bat son plein. Les fameux Jedi, gardiens de la paix, sont chargés de protéger la République et d’entretenir l’espoir de ceux qui explorent les sombres recoins de la galaxie.

Après la Grande Catastrophe, la jeune Jedi Lily Tora-Asi a été missionnée pour aider les réfugiés à s’installer sur Banchii, un monde inhabité dans le système d’Inugg, loin à l’intérieur de la Bordure Extérieure. Banchii est le site du nouveau temple Jedi dirigé par Maître Arkoff, le mentor wookiee de Lily, qui envisage le temple comme un refuge pour les nouveaux habitants et une étape pour les voyageurs. Tandis qu’elle doit gérer les arrivées des nouveaux colons et élucider d’étranges mystères sur cet avant-poste éloigné, Lily est tourmentée par une question : en fait-elle assez pour maintenir la paix dans la galaxie ? Mais lorsqu’un nouveau danger menace la colonie, la jeune Jedi devra relever le plus grand défi qu’elle ait eu à affronter jusqu’alors…

Je connaissais les films, les séries, les comics, les romans, mais je ne connaissais pas du tout les mangas sur Star Wars. Aujourd'hui, NobiNobi, propose deux mangas dans l'univers de George Lucas, Star Wars : Étoiles Perdues et Star Wars : La Haute République - Un équilibre fragile.Star Wars – La Haute République – Un équilibre fragile, se déroule 200 ans avant l'histoire des Skywalker, ici, pas de Dark Vador, ni d'Empereur Palpatine, nous sommes en présence d'un ordre Jedi, qui veille sur la sécurité de la Galaxie, et ils ont fort à faire depuis la Grande Catastrophe. On suit, une jeune jedi, du nom de Lily Tora-Asiet de son mentor wookie Maître Arkoff. Ils iront sur la planète Banchii, où un nouveau temple Jedi, vient d'être bâti. Évidemment, il y aura quelques soucis sur cette planète.Le manga qui sera conclu en deux tomes, est dessiné par Mizuki Sakakibara, qui nous livre un travail remarquable, les codes de la saga de George Lucas sont là aussi utilisé avec grand soins. Il y a quelques points qui ne seront pas dans le manga, comme cette Grande Catastrophe, qui est dans les romans, mais pas expliqué dans le manga. Peut-être qu'un manga reviendra sur cet événement qui fera 232 millions de morts. J'espère voir un jour une adaptation de cette bataille contre les Nihil. L'histoire se lit très rapidement et le seul point négatif, c'est d'attendre le tome 2.Après ça, Nobi-Nobi présentera en fin d'année des mangas sur Luke et Leia et j'ai hâte de lire ça aussi.