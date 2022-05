Encore un petit doc sympa, sur l'une des plus grandes icônes de tous les temps, Marilyn Monroe. Elle est morte dans la nuit du 5 au 6 août 1962, dans sa villa à Brentwood, un quartier chic, situé dans le Westside.

1962. L'Amérique perd son icône blonde : Marilyn Monroe est retrouvée morte à son domicile de Los Angeles dans la nuit du 5 au 6 août. Officiellement, la star hollywoodienne a succombé à un "suicide probable", mais, si sa santé mentale était fragile, de nombreux éléments laissent penser à un meurtre : son corps sans vie est étonnement drapé, sa chambre montre des signes d’effraction, des éléments de l’enquête ont disparu… Alors, qui aurait eu intérêt à la tuer ? Son psychiatre, Ralph Greenson, qui risquait de ne plus exercer si ses probables relations sexuelles avec elle s’ébruitaient ? Le président John F. Kennedy, et son frère, Bobby Kennedy, ministre de la Justice, avec qui Marilyn Monroe entretenait une liaison ? En pleine crise des missiles à Cuba, la vedette, qui notait ses échanges avec les Kennedy dans un carnet rouge – dont nul ne sait où il se trouve – détenait des informations confidentielles qu’elle menaçait de révéler aux médias...

Like

Who likes this ?

posted the 05/14/2022 at 09:44 PM by leblogdeshacka