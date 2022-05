The Division 2



Le destin du monde libre est en jeu. Menez une équipe d’agents d’élite à travers les rues d’un Washington DC dévasté pas la pandémie et tentez de rétablir l’ordre afin d’empêcher l’effondrement de la ville.



WRC 10 FIA World Rally Championship



Acclamée par la critique et par les pilotes professionnels, la simulation de course off-road de référence se réinvente ! Décrochez le podium de la saison 2021 et pour célébrer les 50 ans de la compétition, revivez les moments les plus forts au volant de voitures de légende. Jamais l’expérience WRC n’a été aussi complète ni aussi intense. Relevez le défi !



Lawn Mowing Simulator



Vivez l’expérience unique de tondre les parcs et jardins des plus belles campagnes anglaises dans Lawn Mowing Simulator, le seul simulateur qui vous permet de conduire d’authentiques tondeuses à gazon de fabricants prestigieux tels Toro, SCAG et STIGA, et de développer votre entreprise de tonte.

Comme chaque week-end, Microsoft propose des jours de jeux gratuits et pour cette fin de semaine, nous aurons droit à, The Division 2, WRC 10 FIA World Rally Championship et Lawn Mowing Simulator.Pas sûr, que ça fonctionne ce weekend, avec la tonne de jeux qui sont sortis cette semaine.