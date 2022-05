La bande-annonce de lancement de Evil Dead : The Game met en avant l’univers effrayant et gigantesque du jeu et l’expérience de jeu intense « Survivants vs Démon Kandarien ». La bande-annonce est remplie d’hommages et références à l’histoire et aux scènes d’Evil Dead préférées des fans. Elle présente également la nouvelle chanson « Come Get Some », un hommage groovy à la franchise Evil Dead créé par Method Man, artiste légendaire et fan inconditionnel d’Evil Dead, et le producteur de hip-hop Statik Selektah.



Inspiré de l’horreur, humour et action iconiques de la franchise Evil Dead, Evil Dead : The Game réunit les plus grands personnages de la série dans une bataille palpitante contre les forces des ténèbres. Travaillez en équipe de quatre survivants pour botter les fesses des Deadites et bannir le vil Démon Kandarien. Ou devenez vous-même le Démon et utilisez ses pouvoir de possession pour arrêter les gentils et avaler leurs âmes !

Le jeu de Saber Interactive et Boss Team Games, Evil Dead The Game, débarque aujourd'hui dès 16h sur PS4, PS5, PC, XBOX et Series X|S.Je crois que l'embargo est jusqu'à 16h