En me lançant dans l'aventure LEGO Star Wars La Saga des Skywalker, j'ai repensé au jeu LEGO Star Wars II sur PSP, au nombre d'heures que j'ai passé dessus à essayer d'avoir le 100%. À l'époque, il n'y avait pas les trophées/succès, pour "prouver" que l'on avait bien fini un jeu à 100%. Les jeux LEGO, sont longs pour qui voudrait le 100%, je ne me souviens pas avoir eu un patine ou 1000G sur un LEGO. Je compte bien essayer avec ce LEGO Star Wars La Saga des Skywalker.La première chose qui frappe, outre les différents épisodes proposés dans le jeu. En fait, c'est simple, il y a les 9 épisodes de la saga numérotés, bien entendu, des DLC's seront disponibles pour avoir son personnage préféré (Jinn Erso !) plus tard.La chose qui m'a le plus frappé, c'est ma beauté des décors et des personnages. Le jeu fourmille de détails, les décors sont assez exceptionnels et je n'ai eu aucun ralentissement. Pourtant, ça bouge de partout, c'est fluide.En ce qui concerne les niveaux, chaque premier épisode d'une trilogie est débloqué, il faudra terminer un épisode pour déverrouiller le suivant. Et c'est long, même sans tout prendre, j'ai mis au moins 45 minutes pour l'épisode IV. Oui, j'ai commencé, comme on se doit de commencer les Star Wars.Les niveaux sont remplis de quêtes secondaires, de cubes à trouver et autres bonnes choses qui augmente la durée de vie, mais qui ne laissent pas.Chaque niveau, nous fait traverser les films à la sauce LEGO, ça fait du bien, cette humour que seul les jeux LEGO arrivent à faire. Moi, ça me fait marrer tout seul devant la TV.Pour le gameplay, nous sommes sur un territoire connu, pas de combo ultra difficile à faire. Le jeu se veut accessible à tous. Les phases en véhicules sont assez grisantes, l'impression de vitesse et bien là, pas comme certains jeux Star Wars. Bordel, quel plaisir de refaire la course de Pod Racer sur Tatooine. C'est comme dans mes souvenirs du jeu Star Wars Racer sur Dreamcast, fun, fun fun.Les musiques qui accompagnent le jeu, sont celles des films, avec quelques arrangements différents parfois. Les bruitages sont sympa et certains sont assez drôle, toujours l'humour LEGO. Le gros plus, le jeu est intégralement en français, c'est assez rare pour être dit, même si tous les LEGO sont en français.Le jeu compte pas moins de 300 personnages déblocables, entre Luke, Leia, Chewie, R2D2, les Storm Troopers, Dark Vador, Rey, Finn, Poe, Anakin, Padmé, Boba Fett, certains ont des compétences spéciales comme Rey, qui peut confectionner des objets, dont un planeur, il y a de quoi faire pas mal de fois chaque niveau pour les compléter à 100%.Au total, 23 planètes, sont au rendez-vous de ce LEGO Star Wars La Saga des Skywalker, qui donnent accès à 28 lieux différents. C'est juste énorme, je vous le dis, il vous faudra un paquet d'heures pour en venir à bout.Histoire de faire encore un peu peur, pas moins de 500 quêtes principal et secondaires sont au programme de cette ultime aventure Star Wars.Pour les complétistes, le jeu offre un paquet d'aller et venue des différents niveaux, avec des personnages qui débloque une énigme ou autres, seulement après l'avoir déverrouiller dans un autre épisode.Bref, si vous aimez Star Wars et les LEGO, que vous voulez un jeu avec une bonne dizaines d'heures au compteur, du fun, de la nostalgie, foncé sur ce nouveau LEGO Star Wars.Perso, j'y retourne, car je suis encore loin du 1000G.