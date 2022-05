Au cours de cet événement à durée limitée, un inévitable brouillard de toxines recouvrira la zone d’endiguement et mettra tous les sens des agents à l'épreuve. Cette ambitieuse mise à jour introduira également un nouvel ennemi mortel, le Vigil Protéen. Enfin, grâce au nouveau système de prestige, les joueurs pourront dès aujourd’hui gagner de l'XP additionnelle pour faire progresser leurs agents de dix niveaux supplémentaires.

En se frayant un chemin dans la zone d’endiguement, les joueurs seront exposés à un brouillard qui augmentera leur niveau de neurotoxine. Après un certain temps d’exposition à cette toxine les agents subiront des effets psychédéliques tels que des hallucinations visuelles et auditives, des perturbations qui altèreront leur perception de l’espace et du temps, puis des dégâts directement sur leurs points de vie.



Pour se soigner, les joueurs pourront utiliser une mallette contenant du Neurostim, un antidote qui pourra temporairement supprimer une partie du niveau de neurotoxine d'un agent. À noter que le nombre de Neurostims disponibles dans chaque zone d’endiguement sera limité. Les joueurs devront donc mettre au point de nouvelles stratégies pour les incursions et être prêts à affronter les Archéens tout en combattant les effets psychédéliques du poison.







En parallèle de « Nightmare Fog », les joueurs pourront découvrir davantage de nouveaux contenus passionnants incluant:



Dix nouveaux niveaux de progression via le système de prestige

Un nouvel ennemi, le Vigil Protéen

Le nouveau Pistolet REACT Accélérateur

Cinq nouvelles études de crise

Des pendentifs aux couleurs de l’événements que les joueurs pourront conserver même quand ce dernier sera terminé

De l’XP supplémentaire pour la complétion d’objectifs

Rainbow Six Extraction, continue d'avoir du suivi de la part des équipes d'Ubisoft, avec aujourd'hui, un évènement temporaire avec "Nightmare Fog", du jeudi 12 mai, et ce jusqu'au 2 juin, sur toutes les plateformes.