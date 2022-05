Célébrant le 20e anniversaire de Star Wars : L'Attaque des Clones, Sideshow et Hot Toys sont ravis de présenter une série d'objets de collection Star Wars basés sur ce film historique pour les fans !

Comme presque tous les soirs, une petite figurine pour finir la journée. Avec ce soir, une Hot Toys, celle du Battle Droid.Par contre, si vous voulez un beau diorama, il faut en prendre plusieurs et là ça pique encore plus que d'habitude.Ressemblance authentique et détaillée de Battle Droid (Geonosis) dans Star Wars Episode II : Attack of the ClonesTête et armures magnifiquement conçues en brun rougeâtre appliquées avec des effets de vieillissementEnviron 31 cm de haut en position debout ; environ 14 cm de haut après pliageCorps nouvellement développé avec plus de 26 points d'articulationConception de corps mécanique très préciseUne paire de pinces mécaniques articuléesArticulations améliorées à la taille qui permettent un mouvement flexible, y compris une flexion complèteConception d'emballage spécial avec le logo Star Wars: Attack of the Clones 20th AnniversaryArme:Un fusil blasterAccessoires:Une tête mécanique C-3PO avec fonction d'éclairage LED (lumière jaune, à piles)Un jeu d'antennes (à fixer au dos de la figurine)Un sac à dos avec antennes extensiblesUne jumelleUn accessoire de diorama en forme de dessertSupport de figurine spécialement conçu avec le logo Star Wars et la plaque signalétique du personnageTaille de boîteHauteur : 5,50" (14 cm)Largeur : 10,00" (25,4 cm)Profondeur : 15,50" (39,4 cm)Taille du produitHauteur : 12,2" (31 cm)Pour le prix, nous sommes sur du 220€