Il y a un détail important sur la boîte, "Silent Click Buttons", si comme moi, le click de la souris vous agace, cette Ozaa est parfaite.





800 DPI, 1200 DPI,1600 DPI et 2400 DPI



Petite présentation de la nouvelle souris de chez Trust Gaming, la Ozaa.D'emblée, le packaging est super classe, j'aime bien le fait de reprendre le coloris de la souris et de le mettre sur la boîte.À l'arrière, comme d'habitude, nous retrouvons les différentes caractéristiques de la bête.Une fois déballée, nous pouvons constater que la souris est profilée, pour s'adapter parfaitement à la main droite. Pour les gauchers, bah, il faudra s'adapter où en prendre une autre.La souris est bleue, pas de brillance sur celle-ci, un bleu simple, sans réflet, ça fait son petit effet perso.Pour le composant, nous sommes sur un plastique téflon, plutôt agréable au toucher.Sur le dessus, nous avons un plastique lisse, le confort est optimal pour les droitiers.Pour les dimensions, nous sommes sur du 7,7 cm de largeur, et 11,8 de longueur. La souris est fournie avec un câble de recharge, elle peut être utilisée pendant la charge, il n'y a pas de problème. Elle fonctionne en WiFi, avec la fonction plug-and-play (ça change la vie cette fonction quand même !! ), il suffit de brancher le dongle est hop, c'est parti.En termes de durée, pour le moment, j'ai dû la brancher une seule fois, sachant, que j'ai dû l'utiliser plus de 100h.La grande particularité de cette souris, c'est les boutons clic droit et clic gauche, qui sont vraiment silencieux, et c'est vraiment agréable. C'est le plus de cette souris, ne pas entendre ce bruit est un plaisir (je crois l'avoir déjà dit plus haut, mais c'est vrai! ).Sinon, nous avons droit à 6 boutons, les deux cliques silencieux, la molette, le bouton rond à côté de la molette (qui sert à changer le réglage du DPI) et deux boutons réglables.Pour le gaming, la Ozaa ne sera pas parfaitement exploitables, c'est une souris faite pour la bureautique. Avec un design élégant et des textures agréable au toucher, cette Ozaa est idéale, si vous passez votre temps à écrire.